انت الان تتابع خبر الطقس يشتعل بالجنون: أرصاد الإمارات تكشف عن تفاصيل حالة جوية مروعة وتحذر بشدة حتى برج خليفة لن يكون في أمان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت، الموافق 9 ديسمبر 2023 ، في الإمارات العربية المتحدة،حيث يسود طقس صحو بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف بعض المناطق خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف المركز: "حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 10:12 المد الثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 17:22".

وتابع: "في بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والمد الثاني عند الساعة 06:43 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:31".

درجات الحرارة المتوقعة في الإمارات

المدينة الحرارة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الصغرى

أبوظبي 28 18 85 35

دبي 29 17 80 35

الشارقة 29 18 85 35

عجمان 30 19 85 30

أم القيوين 30 17 85 40

رأس الخيمة 29 18 80 30

الفجيرة 27 21 75 40

العـين 29 15 90 30

ليوا 28 14 95 40

الرويس 27 17 90 35

السلع 26 17 90 40

دلـمـا 24 22 85 45

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 26 22 80 30