انت الان تتابع خبر لحظات من الهيجان الجوي: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح عاتية تحمل الغبار تلوح في الأفق! ما يخفيه الطقس لنا في الساعات المقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، مشيرًة إلى أنها يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أنه من المتوقع خلال حالة الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وكشفت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 13 من الشهر ذاته، والتى تشهد عاصفة رعدية وأمطارا ورياحا على مختلف محافظات الجمهورية،

حيث تشهد حالة الطقس اعتبارا من الاثنين 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا

وتشهد حالة الطقس غدًا الأحد 10 ديسمبر 2023 شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.حالة الطقس فى مصر

وتشهد حالة الطقس يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 أمطارا متوسطة ورعدية تغزر أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من خليج السويس وسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا)

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.أخبار الطقس فى الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أمطارا متوسطة ورعدية تغزر أحياناً بنسبة حدوث (70% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 % تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس

وتشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث (30-40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

وجنوب سيناء على فترات متقطعة.حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 09 ديسمبر إلي الاربعاء 13 ديسمبر 2023