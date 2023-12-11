انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد الجوية السعودية تحذر الموطنيين من أمر خطير في الساعات القادمة.. وحالة من التأهب الغير مسبوق للدفاع المدني والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمالية حالة مطرية جديدة تؤثر على المملكة ، الجدير بالذكر هو أنه تم تحديد الوقت الذي سوف تبدأ به تلك العاصفة المطرية، وأشارت الأرصاد إلى أن تلك الأمطار تأتي نتيجة عبور منخفض جوي يمر في طبقات الجو العليا للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حدوث منخفض جوي بالبحر الأحمر وارتفاع الرطوبة المدارية باتجاه تلك المناطق، و سنتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.



في هذا الإطار قامت الأرصاد الجوية بالإعلان عن احتمالية سقوط الأمطار على الأراضي السعودية بداية من يوم الإثنين القادمة الموافق 11 ديسمبر القادم، ومن ثم قامت بتحديد أسماء المدن التي من المحتمل تساقط الأمطار عليها ومن بينها التالي، المناطق الشمالية الغربية وهي تبوك، الجوف، غرب منطقة الحدود الشمالية ومن المتوقع أن تستكمل مسيرتها في الأوقات المتأخرة من الليل لتصل إلى سواحل المدينة المنورة، الجدير بالذكر هو أن هذه الأمطار تبدأ متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان مع احتمال حدوث الرعد في بعض الأوقات.

تستكمل الأرصاد توقعتها ليوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني لبدء العاصفة، مؤكدة على إتباع هذا المنخفض الجوي القادم على أجزاء من المملكة مع اتساع البقع الركامية لتصل إلى أجزاء أخرى من الحدود الشمالية غير المذكورة أعلاه وهي الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.



حيث أوضحت أن هذه الأمطار تكون من متوسطة إلى غزيرة مع حدوث نوبات رعدية مع احتمالية تساقط البرد على هذه المناطق وكذلك حدوث الأودية والبرك نتيجة وجود السيول والجريان المائي.

كما تستكمل الأرصاد توقعاتها بانتهاء هؤه العاصفة والتي تبدأ في الإنتهاء من يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق في المملكة وخاصة الأجزاء الشمالية.

كم درجه البروده في السعوديه؟

السعودية الآن في فصل الشتاء وقد تصل درجة الحرارة بها إلى 9 درجة مئوية وفي الصيف قد تصل إلى 43 درجة مئوية.

متى يبدأ موسم الأمطار في مكه المكرمه؟

يبدأ موسم الأمطار في مكة المكرمة بداية من سعر يناير وحتى آخر شهر فبراير ويكون خفيف إلى متوسط.

كم درجة الحرارة في مكة المكرمة؟

تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 25 درجة مئوية للصغرى والجو حاليا صاف تماما.