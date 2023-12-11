انت الان تتابع خبر معجزة أذهلت الأطباء.. اشرب كأس من لبان الذكر على الريق كل ليلة واتفرج المفاجآت التي ستحدثها لجسمك قبل النوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أهم فوائد لبان الذكر على الريق، يستخدم لبان الذكر كثيرا بمعظم دول العالم، وتنتشر عنه الكثير من الأقاويل عن فوائده العظيمة علي صحة الإنسان، ويصنع لبان الذكر من الأساس من المادة الصمغية التي تتواجد علي شجر اللبان، التي تنمو بكثرة في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وبلاد الهند، ويستخدم منذ قديم الأزل في كثيرا من الوصفات الطبية، لذا يجب علينا أن نتعرف علي أهم فوائد هذا اللبان السحرية.

– يساعد لبان الذكر علي التخفيف من الأعراض المصاحبة لالتهابات المفاصل، وذلك لأنه به بعض الخواص المضادة للالتهابات وذلك بسبب بأنه يمنع إفراز مادة الليكوترينات، تلك المادة تساعد في تعزيز قدرة الاستجابة لآلام الالتهابات، بالإضافة إلي انه يحتوي علي بعض المواد الحمضية القوية التي تعمل كمضادة للالتهابات وتخفف من الآلام الناتجة عن التهابات المفاصل.

لبان الذكر على الريق

– يعمل لبان الذكر علي التخلص من تقرحات الفم، بالإضافة إلي انه يمنع تسوس الأسنان والآلام المصاحبة له، كلك يساعد في القضاء علي روائح الفم الكريهة المزعجة حيث يحتوي لبان الذكر علي الكثير من المواد الحمضية المضادة لتكون البكتيريا، فتحافظ علي صحة الفم ورائحته.

– بالإضافة إلي دور لبان الذكر في علاج الالتهابات وتخفيف الآلام الناتجة عن تلك الالتهابات، فإنه أيضا يعمل علي تحسين كفاءة عمل الأمعاء، حيث ان لبان الذكر يلعب دورا كبيرا في أن يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة لداء كرون، وكذلك الأعراض المصاحبة لقرحة القولون.