انت الان تتابع خبر خبر سار لكل العرب والمسلمين ورد اليوم من وزارة الحج والعمرة في السعودية.. تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تماشيًا مع حرص الحكومة السعودية على تسهيل الخدمات لزوارها وضيوفها الراغبين في أداء مناسك العمرة، تم الإعلان عن إمكانية أداء العمرة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

وتمثلت هذه التسهيلات في قرارات من وزارة الحج والعمرة التي تمكن مواطني دول محددة من أداء العمرة بدون تأشيرة مسبقة.



فقد كشفت وزارة الحج والعمرة عن العديد من الدول التي يمكن لمواطنيها أداء مناسك العمرة بدون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة. وأعلنت الوزارة عبر تطبيقها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة من الدول المعنية بهذا التسهيل.



من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الذين يحملون الإقامة الدائمة، أصبح بإمكانهم أداء مناسك العمرة دون الحاجة للتأشيرة المسبقة.



وبالنسبة للراغبين في أداء العمرة، أوضحت وزارة الحج والعمرة الخطوات اللازمة للحصول على تأشيرة العمرة، منها حجز باقة العمرة عبر منصة نسك، أو الحصول على تأشيرة زيارة شخصية عبر الدعوة من معارف أو أصدقاء مقيمين في السعودية، كما تتيح الوزارة تأشيرات عند الوصول لحملة الإقامة الدائمة في بعض الدول المحددة وتأشيرات إلكترونية للفئات المؤهلة.



وهذه التسهيلات تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتيسير أداء العمرة وتسهيل تواجد الزوار في الأراضي المقدسة والحرمين.