انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة عواصف رعدية وامطار غزيرة.. وتنبيه لما سيحدث في جدة والرياض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يشير مركز طقس العرب إلى الحالة المطرية التي تتأثر بها المملكة العربية السعودية هذه الأيام بداية من بعد غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع أيضا، والسبب الوحيد في هذه الحالة الجوية وجود منخفض جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود نسبة رطوبة عالية نحو المنطقة والأمر الذي يتسبب في وجود سحب كثيرة وهطول الأمطار بعد ذلك في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يجب الحذر يوم الاثنين الماضي بسبب الأمطار.

تتسبب الأمطار في حدوث الكثير من الحوادث بكل مكان حول العالم، ومن الممكن أن يحدث أي شيء، فلا يجب السير بجانب كل ما هو به كهرباء لكي لا يتأثر أي شخص بحدوث ماس كهربائي أو أي شيء آخر .



ويتوقع مركز طقس العرب الإقليمي أن تتجدد الأمطار يوم الاثنين في المناطق الشمالية الغربية بمنطقة تبوك وأجزاء من منطقة الجوف وغرب الحدود الشمالية وهي ستكون في ساعات متأخرة وقت الليل على أجزاء من سواحل المدينة المنورة.



من الممكن أن تكون هذه الأمطار متفاوتة في غزارتها مصحوبة بالرعد، ولكن يوم الثلاثاء القادم يتعمق تأثير المنخفض الجوي العلوي فوق عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

توقع مركز طقس العرب أن تنشط حالة المنخفض الجوي وتتسع نشاط السحب بشكل كبير لأجزاء كثيرة من الحدود الشمالية بتبوك وحائل والجوف والقصيم والمدينة ومكة.

كما أن الأمطار ستكون غزيرة وتترافق بحودث عاصفة رعدية وتساقط الثلوج في بعض المناطق الأخرى مع جريان الأودية والشعاب في نفس الوقت .

ومن المتوقع أيضا تراجع الأمطار يوم الأربعاء القادم في الكثير من المناطق ولكن يوجد أيضا فرصة أيضا لتبقى الأمطار كما هي على أجزاء من الشمال ووسط المملكة العربية السعودية.

قال مركز طقس العرب أن الطقس سيكون نهار غداً الأحد وهو مستقر ومعتدل بشكل كبير في المناطق الشمالية وحار على باقي المناطق، مع وجود سحب مرتفعة وتكون الرياح معتدلة السرعة وتنشط على بعض المناطق.



أما في الليل يكون الطقس معتدل إلى حد ما في بعض المناطق وبارد في مناطق أخرى مثل المناطق الشمالية، مع ظهور السحب ولكن بارتفاعات مختلفة وهي خفيفة إلى معتدلة السرعة في بعض الأوقات.



درجات الحرارة في السعودية

يجب أن تعرف ما هي درجات الحرارة في الرياض السعودية وهي كالآتي :

يوم السبت تكون درجة الحرارة ١٤ - ٢٧ مئوية.

يوم الأحد تكون درجة الحرارة ٢٧ مئوية.

يوم الثلاثاء تكون درجة الحرارة ٢٧ مئوية.

يوم الاثنين درجة الحرارة ٢٨ مئوية.

يوم الخميس تكون درجة الحرارة ٢٢ مئوية.

يوم الجمعة تكون درجة الحرارة ٢٢ مئوية.

يوم الأربعاء تكون درجة الحرارة ٢٧ مئوية.

كم درجة الحرارة في مكة المكرمة؟

تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة حوالي ٢٥ درجة وهي الحرارة الصغرى ويكون الطقس صافي أيضا فلا يوجد أي مؤشرات لهطول المطر.