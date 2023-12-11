انت الأن تتابع خبر تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن ' مشعل العتيبي' لقتله زوجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بإصدار بيان يوم أمس الأحد بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، وهذا هو نصه:

تنفيذًا لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، ولقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

قد أقدم مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / سارة بنت محمد بن فجحان العتيبي ـ سعودية الجنسية ـ وكان هذا بضربها ودفعها على الجدار مما تسبب وفاتها وهذا نتيجة خلاف بينهما.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني السابق ذكره وكانت نتيجة التحقيق معه هو ثبوت كل التهم الموجهة ضده، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن مدعج بن غراهيد المغيبي العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 26 / 5 / 1445هـ الموافق 10 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.