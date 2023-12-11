انت الان تتابع خبر أربع علامات تحذيرية تظهر في الجسم فجأة وتشير إلى إصابتك بمرض خطير جداً في الأمعاء شفائه مستعصي.. إياك تجاهلها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، عن ٣ إشارات تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضحت الأبحاث أنه يمكن أن تكون العلامات المنذرة لسرطان الأمعاء المتقدم هي نفسها تماما سرطان الأمعاء الذي لم ينتشر.

ويوضح مركز أبحاث السرطان أن بعض الأعراض التي قد تشعر بها في عظامك، تشير إلى الإصابة بالسرطان، وفق"إكسبريس".

ولفت مركز الأبحاث إلى أن الشعور بالتعب، والغثيان، والعطش، هذه الأحاسيس الثلاثة تنجم عن فرط كالسيوم الدم الذي يحدث نتيجة تلف العظام وإطلاق الكالسيوم في الدم. وتشمل الأعراض الأخرى التي تشير إلى فرط كالسيوم الدم ما يلي: الإمساك والتهيج والارتباك، ومع ذلك فإن الورم الذي انتشر إلى عظامك يمكن أن يصيب بالألم أيضا، وقد تصبح ضعيفة وأكثر عرضة للكسر.

كما أوضح المركز أن هناك علامات أخرى يمكن أن تلفت الانتباه إلى الحالة المميتة، منها - التغيير المستمر في عادة الأمعاء (التبرز في كثير من الأحيان، مع براز أكثر مرونة وسيلان).

- ألم في البطن.

- دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير.

- الانزعاج أو الانتفاخ دائما عن طريق الأكل.

- فقدان الوزن غير المقصود.