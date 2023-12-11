انت الان تتابع خبر احذروا من هذه السيدة.. عالم في وكالة ناسا يصدم الجميع ويحذر الجمهور من الفلكية ليلى عبد اللطيف.. ماذا فعلت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج عالم الفضاء المصري الشهير في وكالة (ناسا) عصام حجي عن صمته وحذر من الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ومن توقعاتها التي تطلقها من حين لاخر.

ونفى عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا عصام حجي، وجود أيّ تأثير للأبراج والكواكب على حياة البشر، واصفًا توقعات المنجمين بـ”الدجل”.

وأكد، أنه “لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية”.. مضيفاً، أنه “ليس للمُنجمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم”.

وقال حجي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والاقمار، لاتوجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية”.

وأضاف، أنه “ليس للمنجمين أي قدرة على توقع اي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وانتم بدون دجل”.