انت الان تتابع خبر الفترة القادمة تحمل الكثير من المفاجآت.. ليلى عبد اللطيف تطلق النداء الأخير وتصعق الجميع!الفترة القادمة تحمل الكثير من المفاجآت.. العبقرية ليلى عبد اللطيف تطلق النداء الأخير وتصعق الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت العبقرية ليلى عبد اللطيف ندائها الأخير للجمهور، وقالت أن على الجميع أخذ الحيطة والحذر والانتباه لما هو قادم.

الفلكية الشهيرة عبرت عن حزنها، وقالت أن الفترة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، الأمر الذي احدث ربكة عند الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنين عدم تحققها.