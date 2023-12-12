قصة اغرب من الخيال.. فتاة مغربية شديدة الجمال تزوجت من رجل سعودي ثري.. وبعد الزواج حدثت المفاجأة التي قلبت حياتها راسا على عقب

انت الان تتابع خبر قصة اغرب من الخيال.. فتاة مغربية شديدة الجمال تزوجت من رجل سعودي ثري.. وبعد الزواج حدثت المفاجأة التي قلبت حياتها راسا على عقبوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقدمت فتاة سعودية بسؤال إلى والدها في فيديو، حيث استفسرت عن سبب اختياره للزواج من والدتها المغربية.



في المقطع المصور، يظهر الفتاة وهي تسأل والدها قائلة: “لماذا قررت الزواج من والدتي المغربية؟”. ورد عليها والدها قائلاً: “الآن أمك تحمل الجنسية السعودية، سواء كانت مغربية أو سعودية، فهذا قدر ونصيب”.



وأضاف الوالد: “كان الزواج بناء على الحب والتعرف المتبادل، وبعد ذلك نشأت المحبة بيننا، وأنا سعيد لأنني تعرفت عليها”، واستشهد بآية قرآنية قائلاً: “وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتتعارفوا”.

وأواصل الوالد تمجيد صفات زوجته، مشيرًا إلى أنها ذات أخلاق عالية وجمال داخلي، مؤكدًا أنها جميلة بسبب أخلاقها وذكاءها.