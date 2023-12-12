بمرتبات عالية ومكافأة شهرية وتأمين طبي كامل.. وزارة الدفاع السعودية تقدم وظائف تحقق كل ما تحلم به.. قدم الآن و غير حياتك للأبد

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء وتبدأ من رتبة جندي وتصل إلى رتبة رقيب، ولكي يكون التقديم رسمي يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط على المتقدم، والتقديم يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وكل فترة تقوم الوزارة بفتح باب التقديم ليتقدم كل الراغبين عليها.

وتتوافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع، وقبل أن يبدأ الشخص في التقديم يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية ليتم قبوله على الوظيفة، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة التجنيد الموحد، ومن شروط والضوابط الخاصة بالحصول عليه:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن للرجال والنساء.

يوجد تناسب في المؤشر العام للجسم.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية.



كما يجب اجتياز اختبارات القبول والاختبار التحريري أيضا.

يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس والدبلوم أو شهادة الثانوية العامة.

ويجب أن يكون حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه من قبل.

الزواج يكون من الجنسية السعودية فلا يجوز الزواج من غير سعودية.