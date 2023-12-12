"مفاجأة تاريخية: الأردن يحمل هدية كبرى تثير الشغف والانتظار.. الفرحة تنتظر الجميع!"

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الرياض - روايدا بن عباس - قدم صندوق النقد الدولي مبلغ 32 مليون دولار للأردن في الشهر الماضي بعد انتهاء مراجعة الأداء السادسة لبرنامج الأردن في إطار “تسهيلات الصندوق الممددة”.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد، بلغت المدفوعات التي قام بها الصندوق في شهر يوليو الماضي 1.390 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، والتي تعادل 1.867 مليار دولار لخمسة دول تنفذ برامج إصلاح، بما في ذلك الأردن.

أشار الصندوق إلى أنه صرف للأردن مبلغ 24.014 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل 32 مليون دولار، كجزء من البرنامج الذي يتم صرفه للأردن منذ بداية العام الحالي.