انت الان تتابع خبر إنذار عاجل باللون الأحمر مع درجة الاستنفار.. الارصاد المصرية توجه تحذير هام للمواطنين بشأن حالة الطقس.. وهذا ماسيحدث في الاسكندرية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات، والتي من المتوقع أن يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2023 في القاهرة والمحافظات

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا من المتوقع أن تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية، قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس غدا في مصر

وتوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح، خلال حالة الطقس غدا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

العظمى 21

الصغرى 14

درجات الحرارة على جنوب سيناء

العظمى 24

الصغرى 17

درجات الحرارة على شمال الصعيد

العظمى 21

الصغرى 9

درجات الحرارة على جنوب الصعيد

العظمى 24

الصغرى 11