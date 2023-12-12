انت الان تتابع خبر السر الخفي المدهش: كشف النقاب عن المعجزة الخارقة في بذور الكمون التي تعيش في كل منزل.. اكتشف الكنز الروحاني الذي ستعتمد عليه في كل ليلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعد الكمون واحدا من أشهر أنواع التوابل التي تدخل في العديد من وصفات الطعام، ولكنه أيضا يمكن استخدامه في العديد من وصفات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما أنها تعطي نضارة غير مسبوقة للبشرة أيضا، لذلك سوف نذكر لكم اليوم أفضل وصفات الكمون لتفتيح البشرة وإزالة البثور السواء لتمتع ببشرة أكثر حيوية واشراق.

وصفة بذور الكمون لتفتيح البشرة

يقدم الكمون العديد من الفوائد للبشرة مثل التفتيح والترطيب بالإضافة إلى المساعدة في القضاء على علامات التقدم في السن، كما أنه يمكن استخدامه كمقشر لتنظيف البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميته، وإليكم مكونات وصفة الكمون لتفتيح البشرة فيما يلي:

عدد معلقة من الخل.

عدد ملعقة من الكمون المطحون.

اناء عميق.

ملعقة للتقليب.

طريقة التحضير

لكي تحصلي على بشرة ناصعة البياض في وقت قليل يمكنك استخدام وصفة الكمون والخل فانها اثبتت فاعلية كبيرة ونتائج مضمونة ويمكن استخدامها من خلال الخطوات التالية للحصول على أفضل نتائج ممكنه

أولا يتم إحضار المكونات ثم إضافة كل من الكمون والخل في الوعاء.

وصفة بذور الكمون لتفتيح البشرة

وصفة بذور الكمون لتفتيح البشرة

ثم القيام بالتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات معا حيث يتوغل الخل دخل مسحوق الكمون ويكون معجون أشبه بالكريم.

بعد ذلك يتم الاحتفاظ بالخليط في وعاء نظيف لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام الوصفه من خلال الاتى:

أولا يجب القيام بغسل البشرة جيدا بالماء حتى يتم التخلص من الاتربة التي توجد على البشرة.

وذلك لكي يتم وضع الخليط على بشرة نظيفة ثم يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة.

هذا بالإضافة إلى ضرورة التدليك على شكل دائري أثناء التوزيع.

ثم يتم ترك الماسك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة تقريبا على البشرة.

وأخيرا مع إزالة الخليط وتنظيف البشرة جيدا.