انت الان تتابع خبر توقعات ليلى عبد اللطيف تكشف عن أخطر ما سيفعله محمد بن سلمان في نهاية 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن أحداث جديدة تتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، وكان أبرزها ما سيفعله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر نوفمبر الحالي، موضحةً أنه سيرفع رؤوس كل العرب وسيجعل الغرب أذلةً صاغرين.

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها عـLـي اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى بأن السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف تعلن عن قرار تاريخي وغير مسبوق.

واضافت أن القرار سيكون بشأن قضية عربية مهمة، مشيرةً إلى أن الشارع العربي سوف يستقبل هذا القرار بارتياح واسع، وفي المقابل سوف يصدم هذا القرار الدول الغربية وسيجعلهم أذلةً صاغرين حسب قولها.

ولم تكشف ليلى عبد اللطيف عن القضية التي سوف يتمحور حولها القرار الذي تتوقع أن تتخذه السعودية خلال الأيام القادمة، لكن تلميحاتها تشير إلا أن ذلك قد يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث الدامية التي تشهدها مدينة غزة منذ أيام.كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، في توقعات سابقة أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد خلال الفترة القليلة القادمة ⊂ــدث مهماً تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الأيام القادمة من شهر ديسمبر بإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط يحتوي عـLـي أحدث الأجهزة الطبية وسوف يتحدث عنه الإعلام العربي والعالمي أيضاً.

واضافت أن توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تتضمن أيضاً انشاء أكبر جامعة تعليمية في العالم، تضمن جميع التخصصات وتحتوي عـLـي أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هذه الجامعة سوف تصبح أهم وأكبر جامعة في العالم، وسوف يتوجه الطلاب من جميع دول العالم للدراسة فيها، خصوصاً تخصصات الطب والهندسة، ولن يعودوا بحاجة للذهاب للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية.