انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن خبر صادم وموجع لكل المقيميين في المملكة.. لن تصدقوا القرار الجديد الذي صدر بشان الزيارات العائلية للعام المقبل وأحزنهم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منصة أبشر الإلكترونية في السعودية توفر للمقيمين فرصة سهلة من أجل تجديد الزيارة العائلية الخاصة بهم دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، يشمل هذا الخيار العديد من الفرص للأفراد الذين يرغبون في الاستمتاع بوقت إضافي مع أسرهم قبل عودتهم إلى بلادهم الأصلية، في هذا المقال، سنلقي نظرة على الخطوات البسيطة التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

تجديد الزيارة العائلية من أبشر

من خلال الصفحة الرئيسية، اختر خيار “أبشر أفراد” للوصول إلى الخدمات المتاحة للأفراد.

يبدأ الأمر بزيارة



منصة أبشر الرقمية

السعودية.

ادخل بيانات حسابك الشخصي، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد الخدمة المطلوبة من بين الخيارات المتاحة، وهي “تمديد

تأشيرة .زيارة عائلية

قراءة وفهم الأحكام والشروط المتعلقة بتمديد الزيارة، ثم الضغط على زر الموافقة.

حدد عدد الأفراد الذين ترغب في تمديد فترة زيارتهم.

حدد عدد الأفراد الذين ترغب في تمديد فترة زيارتهم.

قبل إرسال الطلب، قم بالتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، ثم أكد الطلب وأرسله للمراجعة.

ضوابط طلب تمديد الزيارة العائلية

يشترط أن يتم تقديم طلب تمديد الزيارة قبل انتهاء مدة الزيارة الأولى بستة أيام على الأقل، كما يمكن تقديم الطلب بعد هذه المدة، ولكن يجب أن لا تتجاوز مدة تأخير التقديم ثلاثة أيام.



يتيح النظام تقديم طلب لتمديد الزيارة مرة واحدة فقط، ومع ذلك، يتم استثناء السوريين من هذا الشرط، حيث يُسمح لهم بتقديم طلب تمديد إضافي في حالات خاصة.

يُشترط أن يكون صاحب الزيارة الشخص الوحيد الذي يمكنه تقديم طلب تمديد الزيارة، يتعين على الزائر نفسه التوجه بالطلب والامتثال لجميع الإجراءات المتعلقة.

يجب على طالب التمديد ضبط مدة الزيارة الممتدة بما يتناسب مع مدة التأشيرة الحالية، يتعين أن يكون طلب التمديد متسقًا تمامًا مع الفترة المسموح بها وفقًا لتأشيرة الزيارة.

في إطار تنظيم الزيارات العائلية في السعودية لعام 1445، يتم فرض رسوم محددة على تمديد فترة الزيارة بناءً على المدة المحددة، يتم توضيح هذه الرسوم في النقاط التالية: في حالة تمديد الزيارة ليومين إضافيين، يكون عليك دفع رسوم قدرها مائة ريال سعودي، أما إذا تم تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر، تزيد الرسوم إلى ثلاثمائة ريال، وفي حالة تمديد الزيارة لستة أشهر، فيتعين عليك دفع رسوم تبلغ ثلاثة آلاف ريال، تشير اللوائح إلى أن أقصى حد لتمديد الزيارة هو عام، وعند تجاوز هذا الحد، يتعين عليك دفع رسوم تتراوح بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ريال سعودي.