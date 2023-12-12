انت الان تتابع خبر بدأ العد التنازلي استعدوا للهروب .. توقعات ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر تفزع الجمهور.. ما سيحدث هو الجنون بعينة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن العد التنازلي قد بدأ وان على الجميع الإستعداد وآخذ الحيطة والحذر من الفترة المقبلة.

ليلى عبد اللطيف أطلقت توقعاتها لشهر ديسمبر مؤكدة أنه سيحدث العديد من الأحداث التي ستؤثر على الجميع.

ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.