انت الان تتابع خبر الشهر الأسوء في تاريخ الإمارات بسبب ما سيحدث في الطقس الساعات القادمة.. تحذيرات خطيرة من الأرصاد وحاله من التاهب في هذه المناطق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 8.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.



ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية، وذلك من الساعة 03:30 وحتى الساعة 10:30 من صباح اليوم.