انت الان تتابع خبر فرصة العمر للشباب.. شركة أرامكو السعودية تعلن عن وظائف إدارية ومالية شاغرة وبدون خبرة اضمن مستقبلك و (قدم من هنا) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث كل باحث وباحثة عن عمل في المملكة عن وظائف شاغرة في شركة أرامكو لحديثي التخرج، حيث إن العمل في شركة أرامكو يضمن الحصول على راتب شهري مجزي، واستقرار وظيفية والعديد من المميزات الأخرى للعمل في شركة أرامكو السعودية، لذلك سوف نعرض من خلال موقع لحظات نيوز وظائف شركة أرامكو السعودية لحديثي التخرج.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن حاجتها إلى موظفين حيثي التخرج من الجنسين في التخصصات التالية:

مدير العلاقات.



مساعد لمدير الموارد البشرية.

مدخل بيانات.

مستشار في تطوير الأعمال.

مساعد في الاستثمار.

مدير استثمار.

منسق بيئي.

محلل مالي.

مهندس صيانة.



شروط التقديم على وظائف أرامكو لحديثي التخرج

من الجدير بالذكر أنه من أجل التقديم في أي من وظائف أرامكو السابق ذكرها لحديث التخرج، يجب أن تتحقق بعض الشروط في المتقدم حتى يتم قبول طلبه، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصص المطلوب بالوظيفة.

يقبل طلب المتقدمين ذوي الخبرة أقل من ثلاثة سنوات، أو بدون خبرة.

يجب أن يكون المعدل التراكمي في تخصصات (الهندسة – العلوم – تقنية المعلومات) لا يقل عن 3 من 5، أو 2 من 4.

ولا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5، أو 2.5 من 4 في حالة كان التقديم في تخصصات (الآداب – القانون – العلوم الإدارية – الفنون).

اختبارات القبول.



طريقة التقديم لوظائف أرامكو لحديثي التخرج

قامت شركة أرامكو بتوفير رابط مخصص للتقدم بطلب وظائف شاغرة في شركة أرامكو لحديثي التخرج، ويتم التقديم عن طريق اتباع الآتي:

انتقل إلى رابط التسجيل في وظائف أرامكو لحديثي التخرج “من هنا“.

حدد الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك.

اطلع على الشروط ثم أشر بالموافقة.

انقر فوق تقديم، ثم قم بإدراج بيانات تسجيل الدخول.

قم بتعبئة كافة المعلومات الشخصية المطلوبة في نموذج التقديم.

أرفق الأوراق اللازمة ثم انقر فوق (إرسال).

في الختام نكون أوضحنا كافة التفاصيل حول وظائف أرامكو السعودية الشاغرة، حيث أعلنت الشركة عن حاجتها إلى موظفين حديثي التخرج من الرجال والنساء كما حددت الشركة شروط القبول الخاصة بالمتقدمين حديثي التخرج؛ والي تحكم القبول في وظيفة