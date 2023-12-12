انت الان تتابع خبر صعود صاروخي للجنيه المصري أمام الدولار ويستقر عند هذا الرقم لأول مره.. تعرف على أسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت تحولات الأسواق المالية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 تغيرًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في المصارف المصرية، أثارت هذه الحركة اهتمامًا كبيرًا بين الأفراد، خصوصًا في ظل التحفظات المتزايدة حول ضرورة تحرير سعر الصرف، ويطرح العديد من الأفراد تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على الاقتصاد المصري وعلى حياتهم اليومية، وتحمل هذه التحولات أهمية خاصة للكثيرين، حيث يسعى الجميع لفهم تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.



سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك

في تقرير حديث حول أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدة بنوك مصرية، تبين ما يلي:

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ اليوم حوالي 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.96 جنيه مصري.

وفي البنك الأهلي المصري شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا حيث بلغ سعر الشراء 30.75 جنيه وسعر البيع 30.85 جنيه.

في تقرير حديث حول أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدة بنوك مصرية، تبين ما يلي:

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ اليوم حوالي 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.96 جنيه مصري.

وفي البنك الأهلي المصري شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا حيث بلغ سعر الشراء 30.75 جنيه وسعر البيع 30.85 جنيه.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار في الشراء حوالي 30.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 30.85 جنيه.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة، سجلت الأسعار في بنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 30.90 جنيه وسعر البيع 30.95 جنيه.

وفي بنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، سجلت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنوك الأخرى، سجلت أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء

في تطور يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، أعلنت السوق السوداء المصرية اليوم عن استمرار ثبات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث لم تسجل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بتعاملات اليوم السابق، وفيما يلي تفاصيل محددة لأحدث أسعار الصرف:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 48.31 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دولارات أمريكية 241.55 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولارات أمريكية: 483.1 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دولار أمريكي: 1207 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي: 4831 جنيه مصري.

سعر صرف ألف دولار أمريكي: 48,310 جنيه مصري.

2000 ريال السعودي عامل كم مصري؟

عند تحويل مبلغ قدره 2000 ريال سعودي إلى الجنيه المصري يبلغ يقدر بـ 16,477 جنيه مصري.

كم يساوي الدولار الواحد؟

الدولار الأمريكي يساوي بالريال السعودي نحو 3.75 ريال سعودي فقط.

كم يساوي الدولار قديما؟

إلى عام 1988 ميلادي كان يبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 0.40 جنيه مصري إلى نحو 0.60 جنيه مصري فقط.