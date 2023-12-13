العبقرية ليلى عبداللطيف تهـز 3 دول عـربية بنبوءاتها المرعبة وتخـلي كامل مسؤوليتها

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الرياض - روايدا بن عباس - توقع عدد من علماء الفلك الكثير من الأحداث التي عشناها في الواقع، ومن بينهم ميشيل حايك، وليلى عبد اللطيف، وفي السطور القادمة سنستعرض معك أبرز التوقعات التي تصادفت مع أحداث الواقع في العام الحالي.

توقعات ميشيل حايك

ميشيل حايك واحد من علماء الفلك اللذين أصابت توقعاتهم الواقع، فتوقع خبير علم الفلك بعض الأحداث لعام 2023 ومن بينها عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 وقال ميشيل حايك في توقعات:

"تسلل فلسطيني محكم ومحترف فوق العادة يشعل العمق الإسرائيلي، بيوعي العالم في المرحلة المقبلة ليرى نسخة من جدار برلين على أرض فلسطين راح يتزامن الحدث مع عيد يهودي".

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وأضاف ميشيل حايك في لقاء له على شاشة MTV اللبنانية: "ثلاثية بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما راح يكون مجرد شعار راح يكون كل المعركة، الأحداث اللي ما ستحدث وتخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون".

واستكمل خبير علم الفلك توقعاته قائلاً: "دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارات بيوعي العالم في المرحلة المقبلة ليرى نسخة من جدار برلين على أرض فلسطين راح يتزامن الحدث مع عيد يهودي،

وبين عارض أمني وعارض صحي سيتأرجح نتيناهو، بقرارته بمواجهة النار سيذكر الناس بتاريخه، كل الثورة راح تكون وتتغنى بأغاني محمد عساف.. وستنشب معركة مع إسرائيل من فوق المياه وتحتها".

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وتابع: "أهداف جديدة لكتائب القسام راح تشكل مفاجأة للجميع، أحمد الضيف بمهام بعض الملفات الخاصة، زمن اللاوعي للحرب الإسرائيلي قادم وزمن الانتصار ولى..