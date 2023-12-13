انت الان تتابع خبر فرصة لا تعوض.. مؤسسة الراجحي تعلن تمويل فوري بفترة سداد مرنه وبأقل راتب في السعودية.. اليكم خطوات التسجيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الآن أصبح بإمكانك تقديم طلب للحصول على تمويل بكل سهولة ولا يشكل وجود ديون ثقيلة أو تأخير في الأقساط مانعًا لك أيها الزائر الكريم، فتمويل الراجحي يتميز بسهولة الوصول إليه وبشروطٍ تسهيلية، ويعد الراجحي من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل بالمملكة العربية السعودية، لذا سنشرح لكم اليوم طريقة للحصول على تمويل من بنك الراجحي وما هي الشروط اللازمة.

تقديم طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك

تُجرَى هذه العملية عبر موقع البنك الإلكتروني وفق الخطوات المبينة أدناه والتي ستيسر عليك عناء البحث والتشتت فإليكم الآتي:

يُمكن الدخول مباشرةً إلى البوابة الإلكترونية لبنك الراجحي.

قم بالضغط على رمز التمويل الموجود أسفل الصفحة.

اضغط على الخيار المتعلق بالتمويل الذي تود الحصول عليه.



النقر على تقديم طلبك الآن.

التحري في إعداد الطلب من خلال الاهتمام بتسجيل المعلومات المطلوبة بدقة.

يجب مواصلة عملية التقديم، وذلك بالعمل على تحميل الوثائق اللازمة لإكمال الطلب.

ستكتمل إجراءات تقديم الطلب بصورة فعّالة عند النقر على زر الإرسال.

عندها يشرع البنك في فحص تفاصيل طلبك وفي حال تمت الموافقة على الطلب، سيقوم البنك بالتواصل معك لاستكمال الخطوات اللازمة.

مميزات تقديم تمويل الراجحي للوحدات سكنية



عقب دراستنا لتسهيلات التمويل التي يقدمها الراجحي لعام 2024، دعونا نستعرض الفوائد المميزة لخدمات التمويل العقاري التي يوفرها مصرف الراجحي والتي تضم النقاط الآتية:

يتيح مصرف الراجحي خيار تأخير دفع الجزء الأساسي من القرض لفترة تصل إلى 36 شهرًا للعملاء المنتسبين إلى صندوق التمويل العقاري.

توفر فترات تمويل طويلة الأجل لشراء العقارات السكنية من خلال بنك الراجحي، التي قد تصل إلى خمسة وعشرين عامًا.

تقوم مؤسسة الراجحي بتوفير خدمات التمويل الخاصة بالعقارات، حيث يتم إجراء الموافقات على الوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء بشكل سريع وميسر.