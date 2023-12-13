انت الان تتابع خبر مفاجأة كبرى وبشرى سارة.. قرار ملكي مفاجئ بتمديد تأشيرة العمرة للقادمين من هذه الدولة التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في خطوة تعكس روح التعاون والتسهيل، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن مجموعة من التسهيلات المميزة للمقيمين في مملكة البحرين. هذه التسهيلات لا تقتصر فقط على جعل إجراءات أداء مناسك العمرة أكثر يسرًا، بل تمتد لتشمل جوانب متعددة تلمس حياة الناس وتيسر عليهم

أولى هذه التسهيلات تتمثل في إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة “نسك”، مما يعني أن المقيمين في البحرين لم يعودوا بحاجة لزيارة المكاتب الدبلوماسية السعودية للحصول على تأشيرة العمرة. هذا التحول الرقمي يعد نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمعتمرين.



التسهيل الثاني يتمثل في تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، مما يمنح المعتمرين المزيد من الوقت لتجربة روحانية أكثر ثراء واستكشاف الأماكن المقدسة براحة أكبر.

التخفيف المالي دعم للمعتمرين

وفي جانب آخر، أعلنت الوزارة عن تخفيض قيمة التأمين الشامل من 235 ريالًا سعوديًا إلى 87.40 ريالًا، ما يعد دعمًا ماليًا كبيرًا للمعتمرين، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم، مما يعكس الاهتمام بتوفير تجربة عمرة ميسرة ومريحة.



إضافة إلى ذلك، أصبح الآن بإمكان الحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والتجارية والعائلية، أداء مناسك العمرة. هذه الخطوة تمثل توسيعًا للفرص أمام المزيد من الناس لتجربة هذه الرحلة الروحانية الفريدة.

ردود الفعل وتأثيرات القرار

الترحيب الكبير الذي أبدته وزارة الأوقاف البحرينية بهذه التسهيلات يؤكد أهميتها وتأثيرها الإيجابي المتوقع. كما أن إشادة وسائل الإعلام البحرينية بهذه الخطوات تعكس مدى تقديرها لهذه الجهود والتأثير الإيجابي المرتقب على العلاقات بين البلدين.



من الناحية الاقتصادية، يرى الخبراء أن هذه التسهيلات ستعزز السياحة الدينية وتسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين، مما يعود بالنفع على البلدين ويعزز العلاقات الثنائية بينهما.