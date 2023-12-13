انت الان تتابع خبر تأكيد صادم من ناسا: توقعات ليلى عبداللطيف تتحقق والأرض تواجه كارثة مروعة في هذا التوقيت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت وكالة “ناسا” الأميركية وخبراء الطقس من أنّ عاصفة شمسية جديدة قد تضرب الأرض في 30 تشرين الثاني الجاري، ما سيؤدي إلى انقطاع إشارات الراديو ونظام “جي بي إس” للملاحة الفضائية.

هذا وقد شهدت الأرض الأسبوع الماضي، عاصفة مغناطيسية قوية إلى حد ما، في الفترة بين 21 و 26 الحالي وحصلت على فئة K-4 في تصنيف شدة العواصف المغناطيسية.

وعن تأثير تلك العواصف على صحة البشر، فقد تناولت “العربية.نت” من قبل ما حذرت منه خبيرة روسية من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أنه “من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل”.

وتابعت أن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

كما أشارت إلى أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.