انت الان تتابع خبر الوظيفة التي لطاما كانت حلم الكثير من الشباب.. طيران حمد الدولي في قطر يعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات وبمميزات فريدة من نوعها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعلن مطار حمد الدولي عن توفر مجموعة فرص وظيفية خالية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من ذوي الخبرة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل وشروط التقديم.

مطار حمد الدولي تطرح شواغر وظيفية للمؤهلات العليا

الوظائف المطلوبة للتقديم

موظف المعايير الطرفية – خبرة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام في بيئة خمس نجوم – لديه مهارات قيادة مميزة – قادر على العمل ضمن فريق – يملك مهارات للتواصل جيدة – للتقديم في الوظيفة

مشرف خدمة العملاء – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو المؤهل المهني أو الدبلوم أو ما يكافئها – خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام – خبرة في التعامل مع خدمة العملاء على المستوى الإشرافي – مستوى جيد في محو الأمية الحاسوبية – للتقديم في الوظيفة