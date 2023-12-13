انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث بداية 2024.. ليلى عبد اللطيف تكشف بكل جراءة ماسيحدث بعد انتهاء شهر ديسمبر مباشرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بكل جراءة ماسيحدث بداية العام المقبل، وقالت أن الكارثة الحقيقية ستحدث بعد انتهاء شهر ديسمبر الحالي.

وتنبأت ليلي عبد اللطيف بوقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد،

وحذرت ليلى عبد اللطيف الجمهور التركي وقالت أن هناك فيضانات قادمة في تركيا ستؤدي إلى كوارث وذلك سيتسبب في حالة من الرعب بين السكان، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد.

وتوقعات ليلي عبد اللطيف 2024 تحظى باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي.