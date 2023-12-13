انت الان تتابع خبر هبة قطب تفجر مفاجأة مزلزلة والرجال مصدومين: "إذا ظهرت هذه العلامة في زوجتك طلقها على طول" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الدكتورة الشهيرة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والاسرية جميع الرجال بعدما كشفت الاسباب التي أدفع الازواج للطلاق.

هبة قطب أكدت أن هناك مقدمات وعلامات للطلاق يجب على الزوج أن يعلمها ويتعلمها خلال حياته الأسرية.

ومن خلال تصريحات تلفزيونية، قالت هبة قطب أن هذه العلامات تتمثل في نظرة الزوجة لزوجها بصمت دون تحدث، وإذا تحدثت فيكون كلمات قليلة، «من تحت ضرسها».

وتابعت: “وإذا كان الزوج لا يحب تحدثها في التليفون فتتعمد التحدث في التليفون خلال جلوسها معه”.

وأضافت قائلة: «اطلبوا الطلاق لما الطاقة تخلص، وساعتها كل واحد هيلاقي نفسه هيطلب الطلاق، مؤشر الطاقة لما يخلص بيتحس، الزوجة بتكون قربت تنفجر ولازم الزوج يلم الدور عشان تبقى الدنيا لطيفة».

ونوهت قطب إلى: «فيه رجالة بتهدد زوجاتهم بالطلاق، ويقولها هطلقك كل شوية وهو مش عاوز يطلقها، بس هو عاوز يقرص عليها أو يزنقها في كورونر عشان تنفذ طلباته، وهي من باب التهديد علشان تختبر غلاوتها عنده».