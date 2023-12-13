انت الان تتابع خبر الليرة السورية تكسر قلوب السوريين وتنهار إلى الحضيض ... وما سجلته اليوم كارثي للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تباين سعر الدولار اليوم في سوريا، مقابل الليرة في السوق الرسمية والسوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

في المقابل واصلت أسعار زيت الزيتون في السوق السورية إلى أرقام قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على شراء مونته من الزيت هذا العام، حيث وصل سعر التنكة إلى ما يقارب المليون ونصف المليون ليرة، في بلد يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري نحو 250 ألف ليرة.

واعتبر العديد من المراقبين والمعنيين، بأن السبب وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون، هو التصدير، إلا أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر، نفت أن يكون للتصدير أي علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الكمية التي وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، على تصديرها، لا تشكل أكثر من 2 % من الإنتاج.



وقالت جوهر خلال حديث لوسائل إعلام سورية إن زيت الزيتون متوفر ولكن لا يوجد فائض منه، حيث تقدر كمية الزيت المنتج حتى الآن بـ49 ألف طن، سيصدر منها 5000 طن فقط.

ولفتت إلى أن القرار جاء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية وطلب مجلس الأعمال الاقتصادي السوري الصيني حفاظاً على وجود الزيت السوري في الأسواق العالمية.

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وادعت جوهر، أن قرار التصدير جاء للحفاظ على السوق التي خلقها التجار في الخارج، والتي ستخسر زبائنها في حال الغياب لعام كامل، بالتالي كان هذا القرار الأنسب بتصدير كميات قليلة، لافتةً إلى أن الزيت السوري مرغوب في دول الخليج والأسواق العالمية كالصين وشرق آسيا.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

ثبت سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 12600 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سوريا المركزي.

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم عند 13524.26 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يسجل 12600 ليرة.

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سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 13800 ليرة للشراء، 14000 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس نفس مستوى دولار دمشق.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق الموازية بحلب ودرعا والسويداء اليوم نحو 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب إلى 14350 ليرة للشراء، 14450 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب والرقة ومنبج ودير الزور والحسكة .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

ووفقا لتعاملات اليوم، فإن 100 دولار في مصرف سوريا المركزي تحقق 1.360 مليون ليرة.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الليرة بالسوق السوداء نحو 14921 ليرة للشراء، 15141 ليرة للبيع.