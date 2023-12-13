انت الان تتابع خبر مكة المكرمة تشهد حدث فلكي نادر ومعجزة إلهية حقيقية.. اتفرج ماحدث اليوم قبل ساعات قليلة في الحرم المكي وأصاب الجميع بالذهول والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مكة المكرمة فجر اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، حيث أضفت روحانية على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، واظهرت مقاطع فيديو متداولة الاجواء الجميلة التي عاشها سكان مكة وزوارها فجر اليوم أثناء تساقط الأمطار.

كما وثق مقطع فيديو صوت الرعد الذي تصاحب مع قراءة إمام الحرم الشيخ ياسر الدوسري لقول الله تعالى: “وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم”.



وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد وجه في أحدث تقرير له عن حالة الطقس، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان).



وتفصيلاً، نبه المركز منطقة جازان بأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على جازان وفرسان والدرب وبيش والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.



ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وميسان والطائف والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.



وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق ورماح وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الأربعاء.