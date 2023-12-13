انت الان تتابع خبر صعود جنوني لأسعار البتكوين أمام الدولار جعل الكثيرين يتسابقون على شرائها... وما سجلته اليوم أفرح قلوب الملايين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استمرت حالة التراجع في أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، بشكل جماعي.

وشهدت عملة بيتكوين انخفاضًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة من التداول، حيث تراجعت باتجاه مستوى 40 ألف دولار، مما أضاف جولة جديدة من التقلبات السلبية لها، في ظل عمليات بيع واسعة للعملات الرقمية.

وسجلت بيتكوين أكبر انخفاض بنسبة 7.5٪، لتصل إلى 40,521 دولارًا خلال اليومين الماضيين، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 4٪ لتتداول عند مستوى 42 ألف دولار بعد تقليص بعض الخسائر.

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أسعار العملات الرقمية.. استمرار التراجع الجماعي بضغوط الفائدة

ولم تكن هذه الحركة مقتصرة على البيتكوين فقط، بل انخفضت العملات الرقمية الصغيرة مثل إيثريوم وريبل وكاردانو وبولكا دوت، حيث خسر مؤشر أكبر 100 عملة رقمية حوالي 4٪، وهو أكبر انخفاض منذ 22 نوفمبر.

وشهدت أيضًا عمليات تصحيح واسعة في أسواق التداول، حيث أفادت بيانات كوين جلاس بتصفية ما يقرب من 312 مليون دولار من مراكز التداول التي تراهن على ارتفاع الأسعار في ديسمبر، وهو أعلى رقم من نوعه منذ منتصف سبتمبر على الأقل.

في الوقت نفسه يستعد المستثمرون لمتابعة بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، واللذين قد يختبران التوقعات القوية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وشهدت الأسواق العالمية تذبذبًا، مع ارتفاع مقياس الدولار، في علامة على المعنويات الحذرة.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 بنسبة 1.27% إلى 40.868 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 799 مليار دولار.

في حين تراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 25.76 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 6.52% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.26% اليوم إلى 2166 دولارا.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.31% إلى 246 دولارا.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.18% ليبلغ 0.5618 دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم.. تراجع جماعي بقيادة بيتكوين

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.09% ليسجل 0.60628 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.70% ليصل إلى مستوى 0.091487 دولار.