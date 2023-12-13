انت الان تتابع خبر انهيار مزلزل لأسعار الذهب في السعودية جعل الجميع يتزاحمون للشراء... وما سجله الجرام اليوم صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، حالة الهبوط الطفيف.

حيث سجل المعدن الأصفر خسارة طفيفة اليوم، بفقده ريالاً سعودياً في كافة أنواع الأعيرة.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهاديء لدى أواندا: "قد لا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا جدا في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة. وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب".

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بحلول مارس/آذار.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

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ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة يوم الخميس المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 239.26 ريال (63.80 دولار)، بحسب منصة gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 209.35 ريال (55.83 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 179.45 ريال (47.85 دولار).

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو 256.61 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 247.04 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 240.46 ريال.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 214.32 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 204.35 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 174.45 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولا إلى واحد كيلوغرام، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو2459.62 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4885.74 ريال سعودي.

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وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 24213.36 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 240937.26 ريال سعودي.