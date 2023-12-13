انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد المصرية تصدر بيان هام وتحذيرات عاجلة في هذه المناطق وترفع حالة الطوارئ والتأهب.. هذا ما سيحدث في أم الدنيا خلال ساعات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت هيئة الأرصاد الجوية بمصر عن تقريرها الأخير حول حالة الطقس في الإسكندرية، والتي تشهد خلال الساعات الجارية طقس غير مستقر على غالبية المناطق بها، إذ شددت على المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد والابتعاد عن الأماكن العامة خلال ساعات البرق والاتجاه إلى أقرب مكان أمن حال حدوث ذلك، ويأتي ذلك مع تعرض المحافظة لأمطار رعدية وغزيرة خلال الساعات القادمة، أما عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم السبت نوضحها فيما يلي من سطور.



حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

خلال الساعات الأخيرة الماضية قامت هيئة الأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وناشدت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والبقاء في أماكن أمنه، نظرًا لتعرض تلك المحافظات لموجة عنيفة من سقوط الأمطار الرعدية المصاحبة لبروق قوية، وعلى هذا حذرت المواطنين من التواجد في أماكن مرتفعة أو السير بسرعة كبيرة على الطرق العامة، كما نوهت بضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية الكبيرة المتواجدة بالشوارع لتجنب سقوطها.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات المصرية:

محافظة السلوم درجة الحرارة 17° 18°

محافظة القليوبية درجة الحرارة 13° 21°.

محافظة القاهرة درجة الحرارة 12° 21°

محافظة الجيزة درجة الحرارة 13° 21°

محافظة العلمين درجة الحرارة 18°. 20°

محافظة دمياط درجة الحرارة 18° 21°

محافظة البحيرة درجة الحرارة 19° 20°

محافظة مطروح درجة الحرارة 18° 19°

أما عن محافظة الإسكندرية درجة الحرارة 17° 21°

محافظة واحة سيوة درجة الحرارة 12° 20°

محافظة بورسعيد درجة الحرارة 17° 22°

محافظة كفرالشيخ درجة الحرارة 18° 21°.