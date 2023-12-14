انت الان تتابع خبر العنفوان المرعب لشهر ديسمبر: ليلى عبد اللطيف تكشف عن الأحداث الرهيبة وتثير الذعر بتصريحاتها الجريئة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ارعبت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما كشفت عن توقعاتها لشهر ديسمبر الحالي، حيث تنبأت أن تحدث الكارثة فيه.

توقعات ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر اثارت الكثير من الجدل عند الجمهور، خصوصاً بعدما أكدت انها تعلم بكل ماسيحدث.

ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.