صدمة ديسمبر للوافدين في السعودية.. إعلان توطين هذه المهن الجديدة والمربحة بنسبة 100% ابحثوا عن مهن أخرى بسرعة

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الرياض - روايدا بن عباس - قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار قراراً يلزم كافة شركات التأمين وأيضاً شركات المهن الحرة بالعمل على توطين كافة الوظائف المرتبطة ببيع المنتجات التأمينية لجميع الأفراد، وبهذه الطريقة يكون بيع كافة المنتجات التأمينية للأفراد من جهة موظفين ومندوبين مبيعات سعوديين فقط دون غيرهم، ويتم حظر بيعها أو تسويقها من خلال غير المواطنين سواء كانت مسمياتهم الوظيفية أو حتى العلاقة التعاقدية التي تقوم بربطهم بشركة التأمين أو شركة الوساطة أو وكالة التأمين.



توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام للاستمرار في خدمة توطين الوظائف بقطاع التأمين وشركات المهن الحرة بالإضافة إلى أهمية مضاعفة الجهود وذلك للوصول إلى الأهداف المنشودة لرفع نسب التوطين، وذلك طبقاً للمادة 79 من اللائحة التنفيذية التابعة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبالإضافة إلى ذلك أيضاً التعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بهذا الأمر.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام للاستمرار في خدمة توطين الوظائف بقطاع التأمين وشركات المهن الحرة بالإضافة إلى أهمية مضاعفة الجهود وذلك للوصول إلى الأهداف المنشودة لرفع نسب التوطين، وذلك طبقاً للمادة 79 من اللائحة التنفيذية التابعة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبالإضافة إلى ذلك أيضاً التعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بهذا الأمر.



وقالت المؤسسة: أنه يتعين على كافة شركات التأمين وأيضاً شركات المهن الحرة التي تعد من ضمن إطار عملها بموجب هذا القرار، تزويد المؤسسة ببعض التقارير الدورية لتوضيح كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص الشأن بالإضافة إلى مدى تقدم الشركة في عملية توطين الوظائف، كما يتعين أيضاً على هذه الشركات الالتزام باستكمال عملية توطين الوظائف المتواجدة بالقرار وذلك بنسبة تصل إلى 100% خلال بداية شهر فبراير 2018.



وقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإلزام في شهر فبراير 2017 أنه يجب على كافة شركات التأمين وشركات المهن الحرة القيام بتوطين كافة الوظائف المرتبطة بإدارات ومطالبات المركبات بالإضافة إلى كافة الوظائف المرتبطة بإدارات العناية بالعملاء، علاوة على ذلك كافة الوظائف المرتبطة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك بالنسبة لكافة فروع التأمين.

كما قد قامت بشمل إلزامية التوطين لكافة الوظائف في الإدارات التي قد تم تحديدها بجميع أنواعها و درجاتها وأيضاً مستوياتها علاوة على ذلك توطين جميع الوظائف بالشركات التي قد تم الإسناد إليها في بعض أو في كل هذه الوظائف.



كما قامت المؤسسة بالتشديد على أنها ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه كافة شركات التأمين وشركات المهن الحرة الغير ملتزمة بتنفيذ المتطلبات المتواجدة في هذا التعميم.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية في توطين كافة أنشطة البريد بالإضافة إلى نقل الطرود وأيضاً بدء تطبيق توطين القطاع الخاص بالأجهزة الطبية لمرحلته الثانية وذلك بدءاً من يوم 1 أبريل 2023 ويعد ذلك بعد انتهاء فترة السماح التي قد تم تحديدها لتوطين تلك المهن والأنشطة، ويتضمن توطين أنشطة البريد ونقل الطرود تقليل مهنة الرؤساء التنفيذيين على المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى توطين مهن المستوى الأول من قبل الإدارة العليا بنسبة تصل إلى حوالي 60% في كافة المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية الخاصة لممارسة أنشطة البريد وأيضاً نقل الطرود، حيث أنه قد تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الهيئة العامة للنقل.

كم عدد انواع التأمين؟

يوجد نوعين للتأمين وهما التأمين على الممتلكات: ويحتوي على التعويض عن أي ضرر قد لحق بالشخص المؤمن له نتيجة خسائر قد طالت ممتلكاته، والتأمين على المسؤولية: ويشتمل على العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي من الممكن أن تقع على عاتق المؤمن له وذلك نتيجة أي أضرار قد طالت غيره.

كيف تكون بائع تأمين ناجح؟

عدم لا تقوم بتبرير ارتفاع سعر المنتج الذي يتم تقديمه وإنما عليه التركيز على مزاياه والنفع الذي سوف يعود على العميل عند قيامه بشراء هذا المنتج.

كيف يمكن اقناع العميل في شركه تامين؟

الاتصال أكثر من مرة حتى تستطيع الوصول للعميل، تزويد العميل بالعديد من المعلومات عن طريق إرسال فيديو تعريفي تابع لك ولعملك عن طريق البريد الإلكتروني.