انت الان تتابع خبر عاجل.. إعلان هام من الأمانة العامة في السعودية قطعت كل القنوات المحلية برامجها من أجل بثه.. ما سيحدث في جدة خلال ساعات سيتسبب بكارثة غير مسبوقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خطة تنفيذية متقنة وضعتها الأمانة العامة بالمملكة والتي تتضمن “إزالة الأحياء العشوائية في جدة“، فقد شهدت المملكة في أواخر عام 2021 إنه سيتم الإعلان عن خطة حكومية بالمملكة بشأن تطهير العديد من العشوائيات؛ والتي تنتشر في مناطق متفرقة من الدولة.



وهناك إشادة كبيرة لفاعلية هذا القرار الذي تنوي الدولة تنفيذه لحماية البلاد من العشوائيات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ونوافيكم بكافة المعلومات عن الإحياء التي تضمنتها خطة إزالة الإحياء العشوائية في جدة 1445.

أعلنت حكومة مدينة جدة التوقيت المحدد وخطة التنفيذ لهدم العشوائيات ونشرت حكومة المدينة على موقعها الإلكتروني خريطة جدة الذكية، أسماء الأحياء التي سيتم هدمها في جدة وتاريخ إخطار سكان تلك المناطق وتاريخ فصل الخدمات، ويتضمن التوقيت وخطة العمل لتطهير الأحياء الفقيرة في جدة تاريخ بدء عملية الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال إزالة الأنقاض، وإجمالي المساحة التي سيتم تطهيرها، وتشمل العشوائيات التي سيتم هدمها 26 مجتمعاً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع ، بالإضافة إلى العشوائيات الواقعة على أرض مؤسسة الملك عبد العزيز بإجمالي 8 مناطق مجتمعية 13.9 مليون متر مربع، بينما سيتم الانتهاء من أعمال الهدم وإزالة الأنقاض لجميع الكتل المستهدفة في جدة بحلول 27 نوفمبر 2022.

قرار إزالة الأحياء العشوائية في جدة



من الجدير بالذكر إنه من الإحياء التي تم الإعلان عنها ضمن خريطة تطوير جدة هو حي الجامعة، حيث يوجد العديد من المشاكل التي تتسبب في ضرر للسكان، والتي تشمل عدم وجود رقابة صحية على المتاجر، ولكن حي الجامعة ليس الفريد بنوعه الذي سيتم هدمة وتم شمول 19 منطقة أخرى سنتعرف عليها عبر السطور التالية، ومن مفهوم الدولة أن تلك العشوائيات التي تنتشر في مناطق متفرقة من المملكة ما هي إلا مناطق تضم الكثير من الأمراض ويجب التخلص منها وتعويض الأفراد، حيث تفتقر تلك الأحياء البنية التحتية وتم تخطيطها وبنائها بخطط عشوائية.



تعويضات ازالة الأحياء العشوائية بجدة

كشفت الهيئة العامة لأملاك الدولة عن أمكانية تواصلها مع عدد من المتضررين من إزالة العشوائيات في جدة؛ وذلك لتعويضهم عن العقارات المصادرة لصالح المشروع، حيث وضحت أن عقارات الدولة تتواصل مع الأفراد الذين تقدموا بطلب التعويض عن ممتلكاتهم التي تم مصادرتها في مشروع الإزالة، فقد يتم تعويض المتضررين من ملاك العقارات خلال الأيام القادمة، وبدأت أمانة جدة مؤخرًا تطهير عدد من العشوائيات في المحافظة ، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التطهير في الأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر.



المناطق المشمولة بقرار إزاله الأحياء العشوائية بجدة

حكومة المملكة العربية السعودية تعاونت مع الشؤون البلدية ووزارة الصحة والعديد من الوزارات لوضع خطة منهجية يتم تنفيذها بقرار رسمي؛ وهي القضاء علي العشوائيات فمنذ ثلاثة أشهر سابقة وتم العمل على إرسال إشعارات للعديد من العشوائيات يتضمن قرار الهدم، وقد شمل ذلك القرار بعض الأحياء مثل حي نزلة اليمانية والقريات ومدن الفهد، وضمن تلك الخطة شملت 19 المنطقة أخرى هما:

حكومة المملكة العربية السعودية تعاونت مع الشؤون البلدية ووزارة الصحة والعديد من الوزارات لوضع خطة منهجية يتم تنفيذها بقرار رسمي؛ وهي القضاء علي العشوائيات فمنذ ثلاثة أشهر سابقة وتم العمل على إرسال إشعارات للعديد من العشوائيات يتضمن قرار الهدم، وقد شمل ذلك القرار بعض الأحياء مثل حي نزلة اليمانية والقريات ومدن الفهد، وضمن تلك الخطة شملت 19 المنطقة أخرى هما:

غليل / بترومين / القريات/ المصفاة / الثعالبة / النزلة اليمانية 1/ النزلة اليمانية 2/ النزلة اليمانية 3.

مدائن الفهد 1/ السبيل/ الهنداوية / البلد 6/ البلد 7/ العمارية/ الصحيفة / الكندرة / الثغر / البغدادية الشرقية.



أشعار سكان 12 حي لاستئناف الهدد

أصدرت الأمانة العامة بجدة خارطة للأحياء التي يجب هدمها في جدة واستئناف التهديدات في 12 حيًا وبدأت بإبلاغ الأهالي. حيث تم التوقف عن أعمال الهدد في شهر رمضان ليعود العمال من جديد ممارسة الهدد والإزالة. وتسعي المملكة لتوفير تعويضات للسكان ويمكنهم من خلال بوابة الأمانة العامة. تقديم طلب تعويض، وتشمل هذه المشاريع هدم العشوائيات التي تؤثر سلباً على الحياة المدنية ، مثل الوحدات السكنية المتهالكة والمباني دون تصاريح.وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة التنمية التي تنفذها الحكومة الملكية لتحسين الحياة الكريمة لجميع المواطنين.



خطة تطوير العشوائيات بجدة

تضمنت خطط الحكومة السعودية لتطوير العشوائيات في المدن وضع آلية وافق عليها وزير الإسكان والشؤون البلدية في أواخر عام 2020، وحثت الجهات المعنية خطة معالجة أوضاع العشوائيات وتنميتها لتشمل كافة المناطق والمحافظات، حيث تم إنشاء وحدة إدارية تحت مسمى “إدارة تنمية المناطق المركزية” مرتبطة بجهاز الوزارة لشؤون المناطق العشوائية حتي يتم تحقيق الأهداف الموضوعة لهذا الغرض، وأشار إلى أن جدة تشمل 60 حيا عشوائيا البعض يجب إزالته وهدمه والعض الأخر يتطلب تطويره.

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445

إذا كنت تنتظر تعويضات هدد جدة 1445، فمن المهم أن تتابع الموقع الرسمي لهيئة عقارات الجولة. حيث يتيح الموقع كافة التفاصيل المتعلقة بصرفها وأن تقدم جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب. قبل أن يتم صرف التعويضات، ستحتاج إلى تقديم بعض الأوراق الضرورية. تشمل هذه الأوراق بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة العائلة، وشهادة السكن، ونسخة من عقد البيع والشراء للعقار المتضرر.