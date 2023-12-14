انت الان تتابع خبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية تصعق المواطنين وتصدر قرارا عاجلا بهذا الخصوص والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، ليل الأحد، سعر البنزين "أوكتان 90" للمستهلك بمقدار 500 ليرة سورية لليتر الواحد، لتكون بذلك الزيادة السابعة منذ ما يقارب العام.

وحددت الوزارة في قرارها، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 11 من كانون الأول الجاري، سعر مبيع ليتر البنزين "أوكتان 90" بـ 8500 آلاف ليرة سورية بدلاً من 8000 ليرة، وهو السعر الذي كانت قد حددته في 16 من آب الماضي.



وتُعتبر هذه الزيادة السابعة على سعر البنزين "أوكتان 90" خلال ما يقارب العام، ليرتفع سعر الليتر بذلك بمقدار 6000 ليرة، حيث كان سعره في منتصف كانون الأول الماضي 2500 ليرة فقط.