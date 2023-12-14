انت الان تتابع خبر لن تنقطع الكهرباء بعد اليوم ... الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تفرح قلوب المصريين وتعلن عن هذا الخبر السار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد انتهاء عملية التصويت، بداية من اليوم الأربعاء.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أن مركز التحكم القومي للكهرباء، قد أرسل تعليمات لشركات التوزيع، بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ساعتين مثل السابق.

وكان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وقف تخفيف الأحمال ووقف انقطاع الكهرباء خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.



وقف انقطاع الكهرباء

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، إن الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.