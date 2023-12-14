عواصف الفزع تهب على بيوتكم: أمطار ورعود تجتاح بلا رحمة... الأرصاد المصرية تطلق صرخة الطوارئ القصوى لما سيحدث بعد ساعات

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في مصر، أن حالة الطقس اليوم نهارًا ستكون لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

وأكدت الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، ستشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن طقس اليوم يسوده أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحر، وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وعن الظاهرة الجوية الأخيرة، سيشهد الطقس اليوم فرص نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 21 14

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 13

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 21 13

درجة الحرارة في بنهــــا 22 14

درجة الحرارة في دمنهور 21 14

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 13

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 14درجة الحرارة في المنصورة 21 13

درجة الحرارة في الزقازيق 22 14

درجة الحرارة في شبين الكوم 21 14

درجة الحرارة في طنطا 21 13

درجة الحرارة في دمياط 20 14

درجة الحرارة في بورسعيد 21 14

درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 12

درجة الحرارة في السويس 22 12

درجة الحرارة في العريش 21 11

درجة الحرارة في رفح 20 10

درجة الحرارة في رأس سدر 23 15

درجة الحرارة في نخل 21 6

درجة الحرارة في كاترين 15 4

درجة الحرارة في الطور 23 16

درجة الحرارة في طابا 22 14

درجة الحرارة في شرم الشيخ 24 17

درجة الحرارة في الاسكندرية 21 15

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 20 14

درجة الحرارة في مطروح 20 13

درجة الحرارة في السلوم 19 12

درجة الحرارة في سيوة 18 10

درجة الحرارة في رأس غارب 26 17

درجة الحرارة في الغردقة 25 16

درجة الحرارة في سفاجا 26 17درجة الحرارة في سفاجا 26 17

درجة الحرارة في مرسى علم 25 17

درجة الحرارة في شلاتين 28 19

درجة الحرارة في حلايب 26 18

درجة الحرارة في أبورماد 27 18

درجة الحرارة في رأس حدربة 26 17

درجة الحرارة في الفيوم 22 11

درجة الحرارة في بني سويف 22 11

درجة الحرارة في المنيا 21 10

درجة الحرارة في أسيوط 21 9

درجة الحرارة في سوهاج 22 10

درجة الحرارة في قنا 22 11

درجة الحرارة في الأقصر 23 11

درجة الحرارة في أسوان 24 12

درجة الحرارة في الوادي الجديد 22 8

درجة الحرارة في أبوسمبل 23 12