انت الان تتابع خبر الكشف الحصري: عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجر المفاجأة وتكشف عن أحداث مثيرة في نهاية شهر ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أن نهاية شهر ديسمبر سيكون قاسي للغاية، وعلى الجميع الحذر والانتباه والاستعداد لما هو قادم.

توقعات ليلى عبد اللطيف أحدثت ضجة عند الجمهور خصوصاً بعدما أكدت أن الكارثة الحقيقية ستحدث قبل نهاية العام الحالي.

واطلقت ليلى عبد اللطيف تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.