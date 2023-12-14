إعلان طارئ: الليل ينقلب رأسًا على عقب إلى نهار! حالة طوارئ باللون الأحمر تعلنها الأرصاد السعودية لمناطق محددة - عاجل

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الرياض - روايدا بن عباس - رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، متوقعاً هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.

وأوضح المركز، أن بداية فترة الإنذار في تبوك من الواحدة ظهراً، أمس الإثنين ومستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة تيماء، فيما تستمر الحالة في الحدود الشمالية حتى الحادية عشرة من مساء اليوم بالعويقلية وعرعر، بينما تتشكّل في الجوف ودومة الجندل وسكاكا.

وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطارٍ غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقطِ البَرَد وجريانِ السيول وصواعقَ رعديّة.