انت الان تتابع خبر بأسعار تفوق الخيال... الذهب في السعودية يجنن السعوديين ويرتفع إلى العلالي... وما سجله الجرام اليوم صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صعدت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، على نحو غير متوقع

حيث سجل زيادة قدرها 5 ريالات في كافة أنواع الأعيرة والسبائك المختلفة، ليعوض ما خسره أمس.

عالمياً، يسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى 1995 دولارا للأوقية مرتفعة بنسبة 0.76%.

يأتي الارتفاع عقب قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة، وإشارة جميع أعضاء لجنة السوق المفتوح لخفض الفائدة بعام 2024.

ويرتبط الذهب بالفائدة بعلاقة عكسية، لأن الذهب مخزن للقيمة وليس له عائد بينما رفع الفائدة على الدولار يجعل من الدولار أصلًا جذابًا للمستثمرين.

ترتفع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.09% إلى 1995 دولارا للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.03% إلى 1980 دولارا للأوقية.

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وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار أيضًا بنسبة 0.08% إلى 103.55 نقطة.

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.73 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.27 دولار ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 976.42 دولار.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 245.60 ريال (65.49 دولار)، بحسب منصة gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 214.90 ريال (57.31 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 184.20 ريال (49.12 دولار).

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو263.41 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 253.59 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 246.83 ريال.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 220.14 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 209.90 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 179.20 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولا إلى واحد كيلوغرام، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو2524.81 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 5015.24 ريال سعودي.

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وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 12452.13 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 247,323.41 ريال سعودي.