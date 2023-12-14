انت الان تتابع خبر زلازل وكارثة كبرى لن ترحم احد.. ميشال حايك يرعب العالم بتوقعات مميته لم يسبق لها مثيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار ملك التوقعات ميشال حايك حالة من الجدل مجدداً بتنبؤاته الأخيرة بخصوص ما سيحدث في مصر والأهرامات. وعلى عكس توقعات الجمهور، تنبأ حايك بأيام هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، ومن بينها مصر.



توقعات حايك بشأن الأهرامات وأبو الهول

صدمت التوقعات الجمهور بشأن الأهرامات وأبو الهول، حيث تنبأ حايك بأنه لن يبقى حجراً صامتاً وأنه سيكون هناك حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر. كما أكد حايك أن الرئيس السيسي سيأخذ حق مصر في سد النهضة، مهما كان الثمن.



توقعات حايك لعالم الجمال وملكات الجمال

كشف حايك أيضاً عن افتتاح الأبواب لعالم الجمال وملكات الجمال في هذا العام الجديد، مما يشير إلى ازدهار هذه الصناعة.

توقعات حايك للاقتصاد المصري

تنبأ حايك بوجود ازدهار اقتصادي في مصر وارتفاع قيمة الجنيه المصري من جديد. وأشار إلى أن هناك توسعاً وانتشاراً للاقتصاد في مصر، وسيتم تكريم شخصيات مصرية حديثة بأسماء في الشوارع وإقامة تماثيل وتذكارات تكريماً لهم.



توقعات حايك بشأن الأموال المصرية والقطع الأثرية

أشار حايك إلى وجود أيدي شريرة تحاول سرقة القطع الأثرية المصرية القديمة والثمينة. ونفى الشائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية والإفلاس، مؤكداً أنها مجرد شائعات.