انت الأن تتابع خبر اكتشفي فوائد القرنفل للشعر.. غذي شعرك من الطبيعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فوائد القرنفل عديدة ومتنوعة، ومن أبرزها فوائد القرنفل للشعر، التي قامت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية بتقديمها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الأكثير استخدامًا “فيسبوك”، والتي قررنا أن نقوم بتقديمها لكم اليوم عبر تقريرنا التالي، من أجل الحصول على هذه الفوائد التي لا حصر لها.
فوائد القرنفل للشعر
- من أبرز فوائد القرنفل للشعر، هو قدرته على تقديم التغذية اللازمة لبصيلات الشعر، وهذا عن طريق المعادن والفيتامينات التي يحتوي عليها، والتي يمكنها أن تعمل على تحسين صحة الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.
- كما أن القرنفل يعمل على تعزيز نمو الشعر وزيادة طوله.
- قدرة القرنفل على تقوية بصيلات الشعر تجعله قادر على علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته.
- هو أيضًا قادر على منح الشعر الحيوية والصحة واللمعان الذي تحتاجين لهم، فيعمل على تطهير وتعقيم فروة الرأس، بالإضافة إلى قيامه بعلاج مشاكله المختلفة.
- هو أيضًا قادر على علاج تقصف الشعر، مما يجعله يمنع الصلع، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحفيز نمو الشعر بالمناطق الفارغة بالرأس.
- له القدرة على تعزيز نشاط الدورة الدموية.
- من أبرز فوائد القرنفل قدرته على القضاء على قشرة الشعر ومنع تراكمها من جديد.
- يمنح الشعر نعومة فائقة، وهذا يرجع لاحتوائه على خصائص تشبه الموجودة بمركب الكيراتين.
وصفات القرنفل للشعر
وصفة القرنفل والماء
قومي بوضع القرنفل في كوب من الماء، ثم قومي برفعهم على النار لمدة خمس دقائق ليصبح لون الماء غامق، ثم قومي برفعه عن النار وتصفيته، ثم اتركي الماء حتى يبرد، ثم قومي باستخدامه في شطف الشعر بعد الاستحمام.
وصفة القرنفل مع زيت الزيتون
قومي بإحضار برطمان نظيف ووضع به ملعقة من القرنفل المطحون، ثم قومي بإضافة له كوب ونصف من زيت الزيتون الدافئ مع ضرورة تقليبهم مع بعضهم جيدًا، ولكن من الضروري أن يترك القرنفل منقوع في الزيت لمدة ثلاث أسابيع، مع ضرورة تقليبه مرتين باليوم، ومنلا بعدها قومي بتصفيته واستخدام السائل الناتج على جذور الشعر حتى الأطراف عن طريق استخدام فرشاة شعر ناعمة.