اكتشفي فوائد القرنفل للشعر.. غذي شعرك من الطبيعة

وصفات القرنفل للشعر

وصفة القرنفل والماء

قومي بوضع القرنفل في كوب من الماء، ثم قومي برفعهم على النار لمدة خمس دقائق ليصبح لون الماء غامق، ثم قومي برفعه عن النار وتصفيته، ثم اتركي الماء حتى يبرد، ثم قومي باستخدامه في شطف الشعر بعد الاستحمام.

وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

قومي بإحضار برطمان نظيف ووضع به ملعقة من القرنفل المطحون، ثم قومي بإضافة له كوب ونصف من زيت الزيتون الدافئ مع ضرورة تقليبهم مع بعضهم جيدًا، ولكن من الضروري أن يترك القرنفل منقوع في الزيت لمدة ثلاث أسابيع، مع ضرورة تقليبه مرتين باليوم، ومنلا بعدها قومي بتصفيته واستخدام السائل الناتج على جذور الشعر حتى الأطراف عن طريق استخدام فرشاة شعر ناعمة.