أخيراً حان وقت الفرحة الكبرى للمقيميين في الامارات.. الحكومة الاماراتيه تصدر إعلانا هاما أفرح الجميع وأسعدهم.. تفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن شركات القطاع الخاص التي توظف خمسين عاملاً أو أكثر أمامها عشرين يوماً لتحقيق أهدافها السنوية للتوطين، مع نسبة نمو 2% في الوظائف التي تتطلب مهارات، وتم تحديد هذا الموعد النهائي بنهاية العام الجاري.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تفادياً لأي غرامات قد تترتب على عدم الالتزام بالقرارات الصادرة، حثت وزارة الداخلية الشركات والمؤسسات المعنية على بذل كل الجهود للالتزام بأهداف التوطين السنوية، وذلك بحلول نهاية العام الحالي بعد تحديد ونوهت الوزارة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي تمكنت من تلبية نسبة التوطين المطلوبة للنصف الأول من العام الجاري.

وأشارت وزارة التوطين إلى أن إجمالي نسبة التوطين التي تم تحديدها للعام الحالي هي 2% ويتم تحديد هذا المعدل من خلال إجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة مقارنة بإجمالي القوى العاملة الماهرة. وهذا يعني أنه يتم تعيين مواطن واحد على الأقل لكل خمسين من العمال المهرة في كل عام ونتيجة لتطبيق قرار التوطين الذي تم تنفيذه وحتى عام 2026 تهدف إلى تحقيق تحسن بنسبة عشرة بالمائة في نسبة التوطين.

وفي هذا السياق أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عن ضوابط التوطين وتتضمن هذه اللائحة عشرة قرارات تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية، الشركات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية إجازة الأنظمة التأميم ووضع أهداف جديدة يتم بموجبها زيادة معدلات التوطين في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران المدني والاتصالات والبنوك والقطاع الخاص والتأمين، والتطوير العقاري مما سيسهم في خلق ما يقارب 20 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال فترة ثلاث سنوات بمتوسط يتم خلقه سنوياً ما يقارب 6700 فرصة عمل وذلك لضمان دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات.

إن خطة مدروسة تضمن توجيه المعرفة الوطنية إلى القطاعات الضرورية حسب الاحتياجات المحددة لكل قطاع أمر ضروري لنجاح القطاعات الحيوية كما تتضمن الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون الدراهم التي سيتم استخدامها لدعم وتأهيل الباحثين عن عمل.

مما سيسمح بتطوير برامج تأهيلية متخصصة للمواطنين والمواطنات، تزودهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة في مجالات متنوعة بما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

بما يجعلهم قيمة مضافة ضمن تجارب محددة، ليتمكنوا من الانضمام إلى القطاع الخاص الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية نمو الوطن تعليم المواطنين: تتضمن الحزمة أيضًا الموافقة على نظام جديد لتدريب 8000 مواطن سنويًا من الخريجين العاملين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لمدة تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهرًا وسيحصل المتدرب خلال هذه المدة على مكافآت شهرية لا تقل عن 10 آلاف درهم وستقدم الحكومة الدعم بنسبة أربعين بالمئة.