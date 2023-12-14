انت الان تتابع خبر خلافا للتوقعات ... الجنيه المصري يصعد بشكل صاروخي أمام الدولار ... وما سجله اليوم أسعد قلوب كل المصريين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره، وسط حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة الفترة المقبلة، في آخر اجتماع له خلال العام الجاري، وسط توقعات بالاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع التوجه العام، خاصة مع بدء تراجع وتيرة التضخم المرتفع.

وقالت مصادر مصرفية إن التوجه الأغلب لدى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخميس المقبل 21 ديسمبر/كانون الأول سيكون تثبيت أسعار الفائدة، للحفاظ على ما تم تحقيقه بشأن بدء تراجع معدلات التضخم خلال بيانات الشهر الماضي.

وتراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 35.9% مقارنة بنحو 38.1 % في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي إن تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم من شأنه دعم اتجاه قرار تثبيت سعر الفائدة، موضحاً أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تغيير قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة ينعكس على الموازنة العامة للدولة حيث يزيد من أعباء القروض.

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الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة .

وقرر أمس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في أخر اجتماع له خلال العام الجاري 2023.

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي بعد سلسلة من التشدد في السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام، لتصل لأعلى مستوياتها خلال 22 عاماً.

ووفق بيان لجنة السوق المفتوح في الفيدرالي الأمريكي فإن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة، وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وأثارها على السياسة النقدية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% مع استمرار مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

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سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار

وثبت سعر الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 48 جنيها و50 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.