انت الان تتابع خبر الليرة اللبنانية تسعد قلوب اللبنانيين وتصعد كالصاروخ أمام الدولار ... وما سجلته اليوم أفرح الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استقر سعر صرف الدولار اليوم على استقراره عند مستوياته السابقة في لبنان مقابل الليرة، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.

يتوقع عاملون في القطاع السياحي قدوم المغتربين والسياح إلى لبنان خلال فترة الأعياد بأعداد كبيرة، بما يؤكد وجود فرصة أمام مصرف لبنان المركزي لزيادة احتياطيات الدولار والعملات الصعبة .

وتنظم شركات الطيران رحلات إضافية بين 10 ديسمبر/كانون الأول و3 يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن ذلك قد ينعكس على سعر الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتور أنيس أبوذياب كالعادة لبنان يُنقَذ من خلال مغتربيه الذين يلبون دائماً الدعوة ويحاولون في فترات الأعياد أن يدعموا الإقتصاد اللبناني، مما يشكل إعادة إنطلاقة للقطاع السياحي، سيما أن القطاع المطعمي يعاني منذ بدء عملية طوفان الأقصى”.

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وأضاف أبوذياب فترة الأعياد قد تشكل بارقة أمل، أشار إلى أن "نسبة حجوزات تذاكر الطيران وصلت إلى 85% وسط توقعات بأن تصل إلى 100%."

وأكد أبوذياب أن "“هذا أمر إيجابي على الصعيد الإقتصادي، إذ يُقدّر أن يُدخل هؤلاء إلى البلد حوالي مليار دولار كحد أقصى".

ووفقاً لأبوذياب "مجيء المغتربين والسياح إلى لبنان يُنقذ الإقتصاد لا سيما وإننا في حالة ركود نتيجة ما يحصل في غزة و الجنوب اللبناني منذ 7 تشرين الأول، فقدوم هؤلاء إلى لبنان يضخ في عروق الاقتصاد( الفريش دولار) و بالتالي يُحسن الدورة الإقتصادية من خلال العمل في القطاع السياحي. علماً أن القطاع الفندقي لن يتحرك بشكل كبير إلا في أيام الأعياد مباشرةً".

وقال أبو ذياب “المصرف المركزي يحاول السيطرة على سعر الصرف من خلال الحد من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وهو سيستفيد من هذا العرض الإضافي للدولار ليعزز إحتياطاته لا سيما وإن إيرادات الخزينة اللبنانية ارتفعت بعد رفع الدولار الجمركي، إضافةً إلى الطلب من شركات النفط بدفع الرسوم و الضرائب نقداً بالليرة اللبنانية ".

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لكن أبو ذياب يرى أن هذا الأمر لا يُعوّل عليه كثيراً لإنقاذ الاقتصاد بل سيكون بمثابة "إبرة مورفين" لأن إعادة تفعيل الاقتصاد و إعادة النمو و النهوض الاقتصادي مسائل تستدعي القيام بالإصلاحات التي تحتاج إلى إرادة سياسية و هي غير موجودة إلى الآن.

سعر الدولار في لبنان

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.