انت الان تتابع خبر الدولار يوجه ضربةقاضية لليرة السورية ويسقطها إلى الحضيض... وسعر الصرف في البنوك والأسواق الموازية كارثي للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، مقابل الليرة في السوق الرسمية والسوداء خلال تعاملات اليوم الخميس 14د يسمبر/ كانون الأول 2023.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور رازي مُحي الدين إن ما تشهده الليرة السورية من تراجعات كبيرة منذ شهر أغسطس/آب من العام الماضي أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير.

وأكد محي الدين أن الليرة لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، وأغلب عمليات التسعير حالياً بسوريا تتم وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وبشكل شبه فوري، وفي بعض الأحيان بشكل مستبق، أي إن التجار يتحوطون مسبقاً لتراجع الليرة ويقومون بتسعير السلع على دولار أعلى من السوق السوداء، مستفيدين من غياب التنافس في السوق نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع الاستثمار وتقييد الاستيراد.

وأضاف أن عمليات التسعير بالدولار تشمل أيضاً كثيرا من السلع والخدمات التي تسيطر عليها الحكومة (مثل البنزين والمازوت والوقود وإصدار جوازات السفر، وكذلك أسعار أغلب السلع في المؤسسات الاستهلاكية تقارب أسعار في السوق)، إضافة إلى تسعير السلع ذات الإنتاج المحلي التي لا تتأثر بالاستيراد لكونها ذات فرص تصديرية عالية، مع التنويه بأنه في حالة السلع والخدمات التي لا يتم تسعيرها وفق الدولار مثل الصحة والتعليم، أدى ذلك لتراجع الجودة وهجرة الكفاءات وضعف التنافسية للأدوية واضطرت الحكومة أن تستجيب لرفع أجور السلع، وأما الخدمات فلم ترفعها، وهذا الدور لا يمكن استعادته إلا بأدوات اقتصادية ونقدية فعالة.

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وتابع الدكتور أن سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئياً هو القوانين المتشددة بحبس وسجن كل من يتداول بغير الليرة، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً وهو أن الليرة نتيجة لضعف السياسة النقدية خسرت أغلب وظائفها وأن الوظيفة التي مازالت تقوم بها جزئياً هي بسبب العقوبات المتشددة، والذي من الممكن أن يكون قد أدى في كثير من الأحيان لدور عكسي بعدم الثقة بالليرة السورية وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج القطر.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

ثبت سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 12600 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سوريا المركزي.

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم عند 13524.26 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

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سعر الدولار في نشرة الصرف

وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يسجل 12600 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 13800 ليرة للشراء، 14000 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس نفس مستوى دولار دمشق.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق الموازية بحلب ودرعا والسويداء اليوم نحو 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.

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وصل سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب إلى 14350 ليرة للشراء، 14450 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب والرقة ومنبج ودير الزور والحسكة .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

ووفقا لتعاملات اليوم، فإن 100 دولار في مصرف سوريا المركزي تحقق 1.360 مليون ليرة.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الليرة بالسوق السوداء نحو 14921 ليرة للشراء، 15141 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 475 ليرة للشراء، 484 ليرة للبيع.