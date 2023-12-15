زيادة غير مسبوقة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي.. ووزارة المالية السعودية تخرج ببيان رسمي وتوكد هذا الامر

انت الان تتابع خبر زيادة غير مسبوقة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي.. ووزارة المالية السعودية تخرج ببيان رسمي وتوكد هذا الامروالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة المالية الفترة الماضية بعض المعلومات عن حقيقة زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي فيالمملكة لعام 1445، وذلك بموجب قرار ملكي، هذا الأمر الذي دفع الموظفين والمواطنين إلى التساؤل عن مدى صحة هذا الأمر وهل صحيح أن رواتبهم ستزيد أم أنها مجرد إشاعة.

زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية إلى أن خبر زيادة رواتب المتقاعدين لعام 1445 والذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وإذا كان هناك أي زيادة في رواتب المتقاعدين فستكون أعلن.



كما أكدت أنه سيتم صرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة والمعروفة رسمياً، وفي حال وجود تأخير في صرف الرواتب بسبب العطلات الرسمية أو المناسبات الأخرى سيتم الإعلان عنها رسمياً.

سلم رواتب الموظفين الجديد

تأكيدًا على أن خبر زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي هو خبر كاذب، أعلنت وزارة التشغيل في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الموظفين الجدد كالتالي:

رواتب المرتبة الأولى تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل إلى 4890 ريال سعودي.

بداية من 3430 ريال إلى ما يقرب من 5740 ريال تذهب الى المرتبة الثانية.

وفيما يتعلق بالمكافآت السنوية، تتراوح قيمتها من 135 ريالاً سعودياً إلى 865 ريالاً سعودياً.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين السعوديين

لمعرفة كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين عليك قراءة ما يلي:

أولاً عليك الذهاب إلى موقع الضمان الإجتماعي الإلكتروني للاستعلام عن الرواتب.

ومن ثم تقوم بكتابة بياناتك الشخصية مثل اسمك ورقم الهوية ورقم الهاتف بالإضافة إلى باقي البيانات.

ثم عليك الضغط على كلمة "استعلام" حتى تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة براتبك.



شروط استحقاق الدعم

يجب توافر بعض الشروط للحصول على الدعم المالي المقطوع، منها:

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم المالي، يجب أن تكون حاصلاً على الجنسية السعودية.

توافر الظروف الاجتماعية المناسبة: قد تتطلب بعض الظروف الاجتماعية أن يكون الأفراد مؤهلين للحصول على النفقة المقطوعة، مثل الأيتام والمطلقات والأرامل.

يجب أن يكون هناك دخل يستوفي معايير الأهلية للحصول على دعم المبلغ المقطوع.

عدم وجود دعم مالي آخر، قد يتم استبعاد المستفيدين الذين يتلقون بالفعل دعمًا ماليًا آخر من الحق في الاستفادة من دعم المبلغ المقطوع



ما هي حقيقة زيادة رواتب الموظفين؟

أوضحت وزارة المالية أنه لا يوجد أي زيادة في رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وأن هذا الخبر غير صحيح، حيث أن الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاعات شبه الحكومية في المملكة السعودية كما هي ولم يطرأ أي تغيير أو زيادة.

ما هو راتب العامل العادي في السعودية؟

يتراوح متوسط راتب العامل العادي في المملكة العربية السعودية من 5,211 وهو أقل راتب قد يتقاضاه العامل، وقد ترتفع أجور العمال بحيث لا تصل إلى 23,715 ريال سعودي وهو أعلى راتب قد يتقاضاه العامل .



ما هو الحد الأدنى لراتب الموظف السعودي؟

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين من 3000 ريال سعودي إلى اكثر من 4000 ريال سعودي، مع مراعاة القرار الوزاري القرارات المتعلقة بقانون العمل المرن.