انت الان تتابع خبر انهيار كارثي للدرهم المغربي أمام الدولار جعل المغاربة في حالة صدمة ... وما سجله اليوم في البنوك والسوق السوداءمحبط للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,10 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0,47 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 15 و21 دجنبر 2022. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 328,4 مليار درهم في 16 دجنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر.

وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الأسبوع ذاته، 103,9 مليار درهم، من بينها 56,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و22,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و25,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 8,8 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2,08 في المائة في المتوسط، بما يشمل تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس، المتخذ بتاريخ 20 دجنبر 2022. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال طلب العروض ليوم 21 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 دجنبر)، ضخ البنك ما مجموعه 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وخلال الفترة ذاتها، سجل مؤشر "مازي" انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات "الاتصالات" بنسبة 4,7 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 4,5 في المائة، و"البنوك" بنسبة 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا قطاعي "شركات التوظيف العقاري" و"التأمينات" بنسبة 1,6 و0,6 في المائة على التوالي.

وبلغ إجمالي حجم المبادلات 2,9 مليار درهم، من بينها 2,1 مليار درهم بسوق الكتل. وبالنسبة للسوق المركزي للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 67,9 مليون درهم بعد 145 مليون درهم. وذكر بنك المغرب بأن هذا الأسبوع تميز كذلك بالزيادة في الرأسمال المخصصة لأجراء بنك "القرض العقاري والسياحي" (CIH Bank) بمبلغ إجمالي يناهز 400 مليون درهم.